Dany Turcotte de retour à Tout le monde en parle ce soir, voici pourquoi!

Dany Turcotte est allé à la rencontre de ces personnes, qui ont lutté toute leur vie et qui se retrouvent encore parfois ostracisées, afin de leur rendre hommage. Tour à tour, on entendra Jean-Guy, Michel, Gérald, Renaud et Royal, Mireille et ses amies qui habitent à Joliette, Michel et son coloc Gilles, Carole et son amie Marie-Claude.

Dany discute également avec des personnalités amies comme Janette Bertrand, Émile Gaudreault, Stanley Péan et Pierre-Michel Tremblay. Il a de plus recours à l’expertise du Dr Réjean Hébert, gériatre, de Julien Rougerie, chargé de programme à la Fondation Émergence et de la sociologue Line Chamberland, titulaire Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l’UQAM de 2011 à 2021.