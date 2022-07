Elizabeth Blouin-Brathwaite : elle joue de façon inspirée du conga dans sa maison !

Elizabeth Blouin-Brathwaite nous a fait une place privilégiée dans son quotidien en partageant avec nous sa séance matinale de conga.



Dans une vidéo mise en ligne sur son compte Instagram, la musicienne a effectivement dévoilé son talent (qu’on connait déjà très bien il faut dire).



Vêtue d’un chandail rose bonbon et de pantalons à motif léopard, elle s’est installée devant sa caméra, dans l’intimité de sa maison, pour nous faire une petite improvisation. L'extrait se trouve dans la vidéo en top d'article.



C’est frappant à quel point on la sent habitée par la musique : c’est totalement inspirant.



Il faut dire que la fille de Johanne Blouin et Normand Brathwaite baigne dans la musique depuis sa tendre enfance.



C’est toutefois à l’âge adulte qu’elle a commencé à s’intéresser aux congas de façon plus sérieuse et c’est maintenant une partie intégrante de l’artiste qu’elle est.