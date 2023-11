Les Cowboys Fringants: leur concert symphonique sera présenté à la télé, voici quand

Ce concert à la fois grandiose et intimiste a été enregistré à la Maison symphonique de Montréal avec les musiciens de l'OSM.

Cette formule différente nous permet de redécouvrir leurs chansons qu'on connaît déjà par coeur.

En plus du mardi 28 novembre à 20h, on pourra voir Les Cowboys Fringants en concert avec l’Orchestre symphonique de Montréal le vendredi 1er décembre à 21h et le samedi 2 décembre à 21h à Télé-Québec.