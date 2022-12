14 couples qui se sont séparés cette année

2022 a malheureusement été marqué par certaines ruptures amoureuses de couples chouchous du Québec, qui ont dû passer un mauvais coton. En voici quelques-unes qui ont marqué le public!

Découvrez les photos dans la vidéo en en-tête.

Et on commence en janvier dernier alors qu’on avait appris que Marilou et le papa de sa petite Rose, Alex McDuff, n’étaient plus en couple. Ils étaient ensemble depuis 2018.



Ce même mois, on apprenait que Martine Francke se séparait. La belle actrice partageait sa vie avec cet homme depuis plus de deux ans.



En mars, Ima est redevenue un cœur à prendre. La chanteuse s'est confiée dans un entretien avec le magazine 7 Jours, y dévoilant qu'elle était célibataire et qu'elle souhaitait se concentrer sur sa famille.



Eugenie Bouchard aussi s’est séparée! C’est le tabloïd américain TMZ qui a révélé en mars que la célèbre joueuse de tennis et le footballeur professionnel Mason Rudolph ne formaient plus un couple.



C'est avec tristesses qu’on apprend la séparation d'Étienne Drapeau et son amoureuse Maude. Le couple, qui était ensemble depuis cinq ans a décidé de prendre des chemins différents.



Puis, ça a été la fin aussi pour Marie-Mai et David Laflèche. Ils ont annoncé leur rupture dans un texte rempli d'émotion, expliquant qu'ils avaient dû reconnaître que leur couple ne fonctionnait plus.



José Gaudet a aussi annoncé qu’il était séparé depuis le printemps. Il était en couple avec Andrea depuis 2019. Ils ont toutefois choisi de mettre fin à leur relation amoureuse.



De leur côté, Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault ont annoncé leur rupture, en septembre, sur les réseaux sociaux. Ils ont raconté avec tendresse avoir pris cette décision dans le respect!



Cathy Gauthier annonçait pour sa part sa rupture à l'émission Le Boost! à ÉNERGIE, confiant à ses collègues Rémi-Pierre Paquin et Martin Tremblay : « Je vous l'annonce, je ne suis plus mariée. Je suis célibataire.»



2022 a aussi été l’année de la fin pour la relation de David Jalbert et sa douce Alexandra avec qui il était depuis 22 ans.



En entrevue avec le magazine 7 Jours en octobre, la créative Manon Leblanc annonçait qu’elle se séparait après deux ans et demi d’amour.



Guy Jodoin aussi a vécu une rupture cette année. Lui et sa belle Édith ont effectivement mis un terme à leur relation, confirmant qu’ils étaient toujours amis.



Andréanne A. Malette est aussi redevenue un cœur à prendre! La chanteuse filait le parfait amour avec son copain musicien Olivier Savoie Campeau depuis 2018.



Et on termine avec Kim Rusk et Sansdrick Lavoie qui se sont récemment séparés. La belle animatrice en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux de façon short and sweet!



Vous aimerez aussi:

Rupture pour l'humoriste Silvi Tourigny après 12 ans d'amour

Séparation pour Harry Styles et Olivia Wilde: les raisons de leur rupture dévoilées!

Rupture pour Karine St-Michel d'Occupation Double

Rupture pour Bruno Marcil et cette comédienne