Les coulisses du party de clôture de Zénith : Véro chante «La ballade des dangereux»

Hier soir avait lieu la grande finale des boomers à l'émission Zénith et par le fait même, la fête de clôture annuelle. Toute l'équipe a fêté en grand et Véro a même dirigé le train!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, la soirée des boomers opposait Gilles Girard, Claudette Dion, Joe Bocan et Jano Bergeron. Les quatre performances étaient magnifiques mais c'est la colorée Joe Bocan qui l'a remporté.



Après cette soirée haute en énergie, tout le monde, y compris les membres votants des différentes générations, s'est rendu au bar Les sans-taverne pour y faire la fête.

La place était bondée. On a pu voir un moment de danse en ligne, une Claudette Dion toute en voix, un duel de danse entre deux générations et une Véro partir le train, ramener la danse de la Fureur et chanter.