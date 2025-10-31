Passer au contenu principal
Halloween: voyez les costumes des enfants de vos vedettes favorites

Tous les 31 octobre, une tradition réjouit particulièrement les fans du gratin artistique québécois: la découverte des costumes d’Halloween arborés par les enfants de nos vedettes chouchous.

Voir les choix de déguisements des tout-petits nous donne un aperçu amusant des personnages qui ont marqué l'année ou qui incarnent des classiques indémodables. C’est une façon de nous rapprocher de ceux qu'on admire et de leur marmaille.

Grâce aux publications sur les réseaux sociaux, de nombreux parents-vedettes ont d’ailleurs partagé avec leurs abonnés les résultats de leurs efforts (ou de ceux de leurs enfants) en matière de costumes.

Mathieu Gratton

Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge

© Emily Bégin/Instagram

Mirianne Brûlé

© Mirianne Brûlé/Instagram

Jean-Nicolas Verreault

© Jean-Nicolas Verreault/Instagram

Charles Hamelin et Geneviève Tardif

Lysandre Nadeau et Claude Bégin

© Claude Bégin/Instagram

Anik Jean et Patrick Huard

© Anik Jean/Instagram

Isabelle Desjardins

© Isabelle Desjardins/Instagram

Ludovic V. et Jennifer de L'amour est dans le pré

Élisabeht Rioux

© Élisabeth Rioux/Instagram

Stefano Faita

© Isabelle Lemme/Instagram

Beth Cossette

© Beth Cossette/Instagram

David Lemieux

© David Lemieux/Instagram

Laurence
