Halloween: voyez les costumes des enfants de vos vedettes favorites

Début du contenu principal.
Tous les 31 octobre, une tradition réjouit particulièrement les fans du gratin artistique québécois: la découverte des costumes d’Halloween arborés par les enfants de nos vedettes chouchous.
Voir les choix de déguisements des tout-petits nous donne un aperçu amusant des personnages qui ont marqué l'année ou qui incarnent des classiques indémodables. C’est une façon de nous rapprocher de ceux qu'on admire et de leur marmaille.
Grâce aux publications sur les réseaux sociaux, de nombreux parents-vedettes ont d’ailleurs partagé avec leurs abonnés les résultats de leurs efforts (ou de ceux de leurs enfants) en matière de costumes.
Vous ne savez pas en quoi vous déguiser pour l'Halloween? On vous invite à vous inspirer des costumes portés par des vedettes québécoises et des stars internationales cette semaine lors d'événements thématiques!
Cliquez ici pour voir tous les costumes!
Voius aimerez aussi: