Halloween: voyez les costumes des enfants de vos vedettes favorites

Tous les 31 octobre, une tradition réjouit particulièrement les fans du gratin artistique québécois: la découverte des costumes d’Halloween arborés par les enfants de nos vedettes chouchous.

Voir les choix de déguisements des tout-petits nous donne un aperçu amusant des personnages qui ont marqué l'année ou qui incarnent des classiques indémodables. C’est une façon de nous rapprocher de ceux qu'on admire et de leur marmaille.