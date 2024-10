À coeur ouvert, Lou-Pascal Tremblay s'ouvre sur son rôle d'oncle

Au cours de l'entretien, il a admis qu'il avait malheureusement délaissé sa famille ces dernières années.

«Il y a une sphère de ma vie que j'ai beaucoup négligé dans ma vie de par le désir de vouloir performer dans toutes les autres sphères de ma vie, pis c'est ma famille.»

De plus, ses nièces et neveux ont déjà révélé à leurs amis que leur oncle s'appelait Lou-Pascal Tremblay, et ces derniers n'ont pas réagi comme prévu.

«Il y a quelque chose qui est dur pour eux et je l'ai appris récemment, pis ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine, ils ont dit à leurs amis que j'étais leur oncle, pis personne ne l'a cru. Ils se sont fait niaiser avec ça, les autres pensaient qu'il s'inventait une vie.»