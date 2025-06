Voici comment écouter le spectacle de la Saint-Jean à la radio

Spectacle de la Fête nationale: à quoi s'attendre

Cette année, les amoureux Bianca Gervais et Sébastien Diaz sont les co-porte-parole nationaux de la Fête nationale.

Comme cette Saint-Jean marque le 50e anniversaire de la première interprétation publique de la chanson Gens du pays de Gilles Vigneault, on est certains qu'un segment du spectacle y sera consacré.

En plus d'être diffusé à la radio, on pourra voir les célébrations en direct à Télé-Québec. Voici un aperçu des répétitions avec Ariane Moffatt, Garou et plusieurs autres: