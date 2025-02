Avez-vous reconnu cette comédienne de la série Mea culpa?!

Est-ce que sa binette vous dit quelque chose?

La jeune comédienne, que le public a découverte dans Mon cirque à moi, a bien grandi!

Jasmine Lemée, qui a tout juste 17 ans, a déjà travaillé avec les plus grands noms du cinéma et de la télévision au Québec. Avec une passion indéfectible pour le métier d’actrice, elle envisage d’ailleurs une carrière qui s’étendra à la réalisation et à la direction photo!