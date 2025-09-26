Coeur de Pirate lance son nouvel album, voyez son touchant message

Début du contenu principal.
Cœur de Pirate a lancé dans les dernières heures son tout dernier album, Cavale, qu’elle s’est émue de présenter à ses fans.
Il s’agit de son 7e disque en 18 ans de carrière et elle a tenu pour l’occasion à offrir quelques mots à ses fans via les réseaux sociaux.
Sous une photo d’elle tenant la version vinyle de son album elle a écrit:
«Je suis tellement heureuse de sortir cet album, même dans un monde anxiogène la musique reste importante pour tout le monde, je crois, et j’espère que ces chansons vous aideront comme elles m’ont aidée.
Merci d’être encore là.»
Un thème récurrent dans cet album est celui de l’anxiété. Elle en avait d’ailleurs glissé un mot à Marc Labrèche lors de son passage à Je viens vers toi en mars dernier, nous donnant très hâte d’entendre comment ça se traduirait dans ses chansons.
C’est maintenant à portée de main avec Cavale qui est maintenant disponible dans tous les bons disquaires et sur les plateformes d’écoute en continu.
Plongez d’ailleurs dans le son très «pop des années 80» surplombé de sa voix si singulière de laquelle on ne se lasse jamais via le lien ci-dessous. Bonne écoute!
Coeur de Pirate ira présenter ses chansons au public lors de sa tournée de spectacles qui sera lancée au MTelus de Montréal, le 6 novembre prochain.
De nombreuses dates sont au menu un peu partout au Canada, mais aussi en Europe où elle a aussi un public fidèle.
