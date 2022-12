Claude Bégin dévoile son nouveau clip avec son sosie!

Claude Bégin dévoile une belle surprise à ses fans, cette semaine!

Le chanteur révèle son nouveau vidéoclip pour son nouveau single, la pièce entraînante Aujourd'hui!

Dans les images, on peut voir le comédien François Ruel-Côté, qui subit toute une transformation physique pour ressembler à Claude Bégin. On aperçoit aussi la belle Lysandre Nadeau et son joli ventre rebondi.

Voyez le clip ci-dessous :