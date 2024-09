Claudine Prévost partage de rares photos de ses enfants en vacances

Claudine Prévost a partagé un album photo de son été 2024 sur Instagram.

Dans ce récapitulatif en images, on voit l'animatrice profiter du soleil et de la plage en solo, entre amis et en famille.

D'ailleurs, le carrousel contient quelques photos de ses fils, Jules et Milo, qui nous permettent de voir qu'ils ont bien grandi! Voici les superbes souvenirs de vacances de Claude Prévost, à voir à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication: