Claudine Mercier nous offre un avant-goût de son nouveau projet

Dans le spectacle, on pourra découvrir quatre femmes que tout oppose… sauf la ménopause. C’est lors d’une vente de lingerie que leurs chemins se croisent, donnant lieu à des confidences inattendues sur les pertes de mémoire, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes ou encore la vie sexuelle en montagnes russes. Ensemble, elles brisent les tabous avec humour et bienveillance, transformant cette étape souvent silencieuse en une célébration joyeuse de la sororité et de l’acceptation.