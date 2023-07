Claudie Mercier d'OD s'éclate en soutien-gorge orange au Festival d'été de Québec

Claudie Mercier d'Occupation Double et son fiancé, Mathieu, ont assisté à la soirée électro du Festival d'été de Québec!

Pour l'occasion, l'influenceuse a enfilé un ensemble totalement coloré.

Elle a opté pour un soutien-gorge orange vibrant en guise de haut, qu'elle a agencé avec un chandail en tricot multicolore et des jeans bleus brodés. Voici le look de festival sexy et original de Claudie Mercier: