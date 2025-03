Classique(s): Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première au TNM!

C’était soir de grande première jeudi au Théâtre du Nouveau Monde et l’ambiance était électrisante! Classique(s), la toute nouvelle création de Fanny Britt et Mani Soleymanlou, a rassemblé une foule de curieux et un tapis rouge bien garni pour célébrer le début de cette aventure théâtrale.

Mettant en vedette une distribution impressionnante – Julie Le Breton, Martin Drainville, Benoît McGinnis, Kathleen Fortin, Louise Cardinal, Madeleine Sarr, Jean-Moïse Martin et Mani Soleymanlou lui-même –, la pièce promet d’en mettre plein la vue. Le duo Britt-Soleymanlou, connu pour ses créations ancrées dans le présent, s’attaque cette fois aux grands classiques du théâtre avec une approche unique et assumée.