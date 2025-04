Christine Morency nous présente son filleul

C'est au micro de Complètement midi! que l'humoriste a raconté le moment où le jeune homme a eu envie d'avoir un ami.

Il faut préciser que dans le passé, ce n'était pas un besoin pour lui mais qu'en voyant sa fratrie ramener des amis à la maison, l'envie a pris de plus en plus d'ampleur. Les parents de l'adolescent ont donc dû lui apprendre les étapes nécessaires à la naissance de l'amitié puisque son trouble du spectre de l'autisme affecte entre autres sa sphère sociale.

Bonne nouvelle, en apprenant à créer des liens et à s'intéresser à l'autre et en développant son empathie, Loïc fait de gros progrès et s'est fait un ami.