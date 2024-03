Christine Morency et Pierre Hébert n'auront jamais été aussi proches

Les acolytes bien chancelants, on réussi à tenir quelques secondes avant de s'effondrer sur le fauteuil, une crampe à la fesse pour Pierre et une douleur généralisée pour Christine. On a bien ri.



Quand on croit que le duo ne peut plus nous surprendre, ils reviennent toujours avec un nouveau plan! On adore!



Pour rire aux éclats, ça se passe tous les midis de semaine au 107,3 Rouge.

