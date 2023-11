Christine Morency soulève un questionnement sur la contraception

L'humoriste Christine Morency s'est exprimée sur le sujet sensible qu'est la contraception via son compte Instagram et elle n'avait pas l'air heureuse!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est en demandant au public féminin de sa communauté s'il avait souffert de l'implant contraceptif, qu'elle s'est confiée être en douleur depuis l'avoir fait installer. Une photo de son bras avec plusieurs ecchymoses nous laissait imaginer l'inconfort. L'animatrice de Complètement midi a ensuite partagé son opinion par rapport aux méthodes de contraception féminines qui comportent souvent des dangers et/ou des incommodités. Elle en a profité pour suggérer un contraceptif hormonal masculin réversible pour épargner les traitements trop souvent dommageables infligés aux femmes.

Bravo à Christine Morency d'avoir pris parole et de s'être exprimée publiquement sur cet enjeu sensible.

