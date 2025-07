«Tout le monde est subventionné»: la montée de lait de Catherine Chabot fait réagir

Invitée sur le plateau de Y’a du monde à messe, l’actrice, autrice et réalisatrice Catherine Chabot n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été question de subventions et d’artistes. Avec l'appui de Christian Bégin, elle a profité de sa tribune pour livrer un coup de gueule sincère et percutant, dénonçant les préjugés persistants envers le milieu culturel.