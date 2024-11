Christine Beaulieu fait une révélation surprenante sur son amoureux, Roy Dupuis

Le Cyclone de Noël est présentement à l'affiche dans plusieurs cinémas du Québec.

D'ailleurs, l'équipe de production de KOTV a récemment publié une vidéo promotionnelle adorable sur le tapis rouge. Christine a adressé de tendres mots à son collègue Luc Senay. «C'est le plus comique de notre équipe, celui qui me fait le plus rire, celui qui me brise le cœur d'affection.»

Sa maman dans le film, Danielle Proulx, a aussi partagé de beaux moments sur elle, en disant: «Si j'avais eu une fille dans la vraie vie, j'aurais aimé ça que ce soit elle.»