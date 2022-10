Christine Beaulieu souligne la fin d'un tournage avec de touchantes photos

Quelle belle et talentueuse brochette de comédiens!

Rappelons que la série nous permet de suivre le quotidien d'une maman qui se retrouve toujours « dans l’œil du cyclone » et vit une tempête parentale alors que ses enfants grandissent.

Voici le synopsis officiel :

Un cyclone est un phénomène météorologique qui se produit quand on doit gérer 3 enfants, une job de travailleuse autonome, un ex et sa nouvelle blonde trop jeune, des horaires de garde, des repas, l’école, les lunchs, la nouvelle employée… Et dans l’œil de ce Cyclone se trouve Isabelle, 39 ans, mère célibataire qui a la charge mentale de tout ce beau monde en plus d’avoir à supporter une sœur meilleure qu’elle dans tout, une mère qui lui rappelle que sa sœur est meilleure qu’elle dans tout et une vie amoureuse désertique.

 

Les deux premières saisons sont disponibles sur l'Extra d'ICI Tou.tv.