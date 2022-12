Christine Beaulieu est en deuil

«Louis NEGIN

Ami.

Tu vas me manquer.

Je t’aimais beaucoup.

Merci pour tous nos moments magiques.

J’adorais te prendre en photo.

Tes poses étaient magistrales.

Tu étais très cher à mon coeur.

Merci de m’avoir fait voir la vie à ta façon. 💘», dévoile-t-elle sur Instagram.

On envoie nos plus sincères condoléances à Christine et sa famille dans ce moment plus que douloureux, tout comme à la famille de Louis Negin.