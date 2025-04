Christian Bégin quitte ce projet: «Une page de tournée!»

«Voilà! Une page tournée! Une Supérette qui s'ouvre!!! La vie n'a de cessé de me surprendre... Marie-Fleur n'a pas fini de vous surprendre aussi! Mon amie, je me réjouis tant pour toi et pour cette communauté kamouraskoise plus riche de ta présence, de ta façon de t'y impliquer, avec générosité, audace et gourmandise 🙂 Bon vent dans le Doux Pays! Ton ami, pour la vie et ton BEST CLIENT EVER! Le Jardin Du Bedeau est mort, Vive la Supérette chez Marie!!!», écrit Christian Bégin sur Facebook.

Rappelons que Marie-Fleur Saint-Pierre a été cheffe des restaurants Tapéo et Meson à Montréal avant de déménager dans le Bas-Saint-Laurent.

Nous lui souhaitons un grand succès avec son nouveau projet d'entreprise!