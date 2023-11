Voyez Christian Bégin prendre le contrôle de Je viens vers toi

L'adoré de tous, Christian Bégin a pris le contrôle de l'émission Je viens vers toi l'instant d'une minute et ce qu'il en a fait était tellement beau!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, Marc Labrèche a cédé le contrôle de son émission à l'animateur Christian Bégin pendant un moment et ce dernier a décidé de rendre hommage à ce dont tout le monde à besoin; la douceur.

Juste après avoir distribué des «flatteux» autour de la table et invité les chakras à les flatter pendant son ode, le comédien a livré un texte juste et poétique sur l'importance de se donner du doux. Chaque mot était bien pesé et sa façon de livrer était parfaite.

Merci à Christian Bégin pour la prise de contrôle la plus douce à laquelle nous avons assisté.

Pour d'autres émissions de Je viens vers toi, c'est un rendez-vous tous les lundi et mardi 21h sur Noovo et Noovo.ca.

