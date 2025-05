Christian Bégin dévoile son nouveau projet surprenant

La revue Caribou sort des pages pour s’incarner le temps d’une soirée littéraire et gastronomique. Sous le thème manger le territoire, Élisabeth Cardin et Christian Bégin prêteront leur voix à une sélection de textes issus de la publication, dans une lecture publique qui explorera le rapport identitaire entre alimentation et territoire québécois.

La lecture sera accompagnée d’un souper cinq services signé par le chef Bryan Lamine, qui proposera une interprétation culinaire des récits présentés.

Découvrez l'évènement juste ici!