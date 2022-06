Chris Rock «ne s’en fait pas» avec les commentaires de Jada Pinkett Smith

Encore une fois, Chris Rock choisit d'ignorer la famille Smith.

Plusieurs semaines après l'agression dont il a été victime sur la scène des Oscars par Will Smith, Chris Rock choisit encore d'ignorer les propos émanant du clan Smith.

C'est que Jada Pinkett Smith est la seule à avoir commenté la triste affaire, tentant maladroitement de venir à la défense de son mari pour au moins une seconde fois.

La femme de Will Smith, au centre de l'incident des Oscars, a cette fois émis le souhait d'une «réconciliation» entre les deux hommes. Or, Chris Rock n'aurait aucune intention d'embarquer dans le jeu de Pinkett et «ne s'en fait pas» avec les propos de cette dernière, ou encore ceux de sa famille, selon ce que rapporte une source à Entertainment Tonight.

