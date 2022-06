Charlotte Cardin désamorce avec brio une situation tendue en plein concert

Charlotte Cardin a été forcée de mettre un spectacle au MTELUS à Montréal sur pause, il y a quelques jours.

Les fans de la chanteuse lui ont signalé une situation tendue dans la foule et cette dernière a rapidement réagi.

On peut entendre la star demander aux agents de sécurité de venir régler le tout, puis dire : « This is a safe space guys, qu'est-ce qui se passe? »

Voyez les images virales de ce moment qui ont été partagées sur TikTok :