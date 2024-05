Charlie Lemay-Thivierge présente son «nouveau bébé»

«L'ex-petite amie d'Adrian, Lexie, lui manque profondément. Tout ce qu’il voit lui rappelle qu’elle n’est plus à ses côtés. Chaque chanson qu’il écoute évoque des souvenirs. Chaque repas qu’il prend, ils l’ont déjà partagé. Chaque odeur est un souvenir et ne pas pouvoir toucher la peau de Lexie le tue un peu plus chaque jour. S’il doit souffrir pour le reste de sa vie, Lexie aussi… En guise de “juste” revanche, il lui fera vivre les 5 morts les plus horribles et la fera lutter pour survivre. Après avoir eu peur à mort, été enterrée vivante, affamée à mort, et noyée, elle est épuisée. Ce n’est pas une façon de vivre. Mais ne t’inquiète pas, Lexie, il y a une fin. Le feu peut tout traverser, et une fois que tu seras brûlée vive, Adrian et toi serez quittes. Vous serez tous les deux libérés de votre vie misérable. Quelle fin heureuse.»

Wow, ça s'annonce terrifiant!

La date de sortie de ce film d'horreur psychologique n'a pas encore été dévoilée. On restera à l'affût.