Emily Bégin partage un tendre message de la part de la fille de Guillaume Lemay-Thivierge

C'était la fête d'Emily Bégin et elle a eu droit à de merveilleux souhaits de la part de son amoureux Guillaume Lemay-Thivierge, de sa belle-fille Charlie et de milliers d'autres personnes.

Le 21 janvier était la fête de la verseau Emily Bégin et de multiples personnes lui ont dédié petits mots et chanson à commencer par Charlie Lemay-Thivierge qui a publié une jolie photo avec sa belle-mère pour lui souhaiter bonne fête et lui dire qu'elle l'aime.

Ce fût ensuite au tour de son mari de souligner ses 42 ans en direct du plateau de tournage de la série Si on s'aimait encore. Emily a partagé qu'elle était contente de travailler la journée de sa fête et surtout avec son amoureux. Les deux complices sont tellement beaux à voir ensemble.

Si on recule un peu dans le temps, Emily Bégin et tous les académiciens de la cuvée 2003 se trouvaient au Centre Vidéotron le 19 janvier dernier pour le spectacle Et c'est pas fini. Elle a eu droit à une dizaine de milliers de voix unies pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et ça nous a donné des frissons.



On se joint à toutes ces voix pour lui souhaiter une année extraordinaire.

