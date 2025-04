Charles Hamelin et sa famille font d’étonnantes rencontres au Japon

C’est au Mipig café de Shibuya que le petit clan a pu caresser les plus mignons cochons miniatures. Cet endroit permet aux visiteurs de casser la croûte et de cajoler ces adorables bêtes pendant quelques heures. Les petites Ludivine et Violette avaient l’air de particulièrement s’y plaire. C’était adorable de voir Charles Hamelin flatter les deux cochons couchés sur ses jambes. On a adoré chaque couinement.