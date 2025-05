Vous pouvez louer la maison de Chantal Lacroix en Floride, voyez les photos

«Notre maison en Floride est à louer cet été. Elle est située à Cape Coral soit à 4 minutes à pieds de la rue principale ou il y a plein de restaurants. À 15 minutes de Fort Myers Beach. Elle a 5 chambres à coucher. Avec le temps froid d'aujourd'hui, avouez que c'est tentant. Rabais de 50% à partir de maintenant pour l'été. On atterrit à l’aéroport de Fort Myers qui est à 20 minutes de la maison. Veuillez contacter mon chum Patrick Laurent Charbonneau sur son Messenger. N'hésitez pas à partager. Plusieurs demandes c’est 1500$ US par semaine soit 214$ US par jour. Merci beaucoup»

Avec le taux de conversion au moment d'écrire ces lignes, vous pouvez louer la maison de Chantal Lacroix pour environ 2060 dollars canadiens par semaine.

En plus de 5 chambres, l'endroit comprend une grande salle à manger ainsi qu'une immense terrasse avec salon et cuisine extérieurs. Et que dire de la piscine creusée!

Voici d'autres photos de la maison de Floride de Chantal Lacroix: