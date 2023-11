Céline d'OD Andalousie: Nouvelle tête et nouveaux tatouages de retour au Québec!

18 H 30 — OCCUPATION DOUBLE ANDALOUSIE

La soirée d'élimination - semaine 7



Ce dimanche, sur Noovo, Mathieu P. et Rebecca s’envolent pour l’Irlande du Nord. À la maison des filles, la bisbille commence entre Marie-Andrée et Lara. Party thématique: party de bureau, avec une performance de Fouki en direct des maisons des candidats! Aussi, Antoine et Alexandra reviennent sur leur fameuse maison de l’amour.



Suivi d'OD EXTRA

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud vous dévoilent les secrets des derniers jours et vont à la rencontre de l’exclu de la semaine.