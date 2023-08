Céline Dion: un grand spectacle hommage a été annoncé

Un spectacle à grand déploiement en hommage à Céline Dion aura lieu le mois prochain. Plus précisément, ce concert célébrera l'album francophone le plus populaire de la chanteuse: D'eux. Et on pourra ensuite le voir à la télé!

Sorti en 1995, ce disque de Céline Dion a été vendu à plus de 10 millions de reprises sur la planète. On y retrouve les succès Destin, Pour que tu m'aimes encore, Je sais pas et Les derniers seront les premiers.

Afin de revisiter D'eux près de 30 ans plus tard, des vedettes d'ici et d'ailleurs seront réunies sur scène.