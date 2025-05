Céline Dion absente de l’Eurovision: La chanteuse laisse planer le mystère jusqu’à la fin!

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs jours, mais c’est maintenant confirmé: Céline Dion n’est finalement pas montée sur scène lors de la grande finale de l’Eurovision, samedi soir!

Une absence qui a déçu de nombreux admirateurs à travers le monde, qui espéraient un retour symbolique de la chanteuse québécoise là où tout a commencé pour elle, en 1988...

Samedi matin, le patron de l’Eurovision, Martin Green, avait pourtant semé l’espoir en évoquant la possibilité d’une apparition surprise. «Le père Noël existe et il faudra attendre et voir», avait-il déclaré à l’AFP, en réponse à une question sur la présence de Céline. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux!