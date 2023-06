Cathy Gauthier révèle le métier surprenant qu'elle aurait pu exercer

Cette révélation a suscité l'étonnement et l'admiration de nombreux spectateurs, qui connaissaient Cathy Gauthier pour son talent comique et son aisance sur scène, mais ignoraient ses compétences en boxe. Stéphane Larouche, un entraîneur de boxe réputé, a même remarqué chez elle un "quelque chose de vilain dans l'œil", un compliment flatteur qui témoigne de son potentiel dans ce sport exigeant.

Le look parfaitement estival

Outre cette révélation surprenante, le look de Cathy Gauthier lors de son passage à l'émission a également attiré l'attention. Elle a osé un chemisier en soie à motif fleuri, associé à un pantalon style palazzo blanc et de magnifiques escarpins blancs. Son sens du style unique et sa capacité à combiner audace et élégance ont une fois de plus impressionné son public.