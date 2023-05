Cathy Gauthier annonce qu'elle prend une pause de la scène

Cathy Gautier a annoncé qu'elle prendra bientôt une pause de la scène, dans une nouvelle entrevue avec le 7 Jours.

L'humoriste terminera les spectacles de sa tournée Classique puis se concentra sur la radio. On pourra d'ailleurs la retrouver pour une deuxième année à Énergie cet automne.

Voici ce qu'elle avait à dire :

« J’ai décidé de tirer la plogue sur ma tournée pour me concentrer sur la radio. Comme je suis à la radio le matin à partir de 4 h, il faut que je me lève de bonne heure. La tournée de nuit et la radio le matin, c’est plutôt incompatible... J’ai choisi la radio. Je reviendrai pour une deuxième année à Énergie à l’automne. »