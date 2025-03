Absente des Olivier, Cathy Gauthier se la coule douce au soleil

Et oui, la magnifique a choisi un endroit plus chaud que la salle Pierre-Mercure pour s'y reposer. C'est en Guadeloupe qu'elle a déposé ses valises pour quelques jours et les vidéos qu'elle a partagé sur son compte Instagram nous laissent croire qu'elle y est très bien.

Souvenons-nous que la belle est dans une année de changements et qu'elle a décidé de prendre du temps pour elle. Temps plus que mérité après des années à s'organiser avec un horaire atypique, une carrière en humour et une enfant de bientôt 7 ans. Après avoir animé le Gala Les Olivier 2024 avec son amie Ève Côté, Cathy Gauthier a passé sa soirée autrement et on est très heureux pour elle. On espère qu'elle reviendra énergisée.

