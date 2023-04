Cannes: Catherine St-Laurent est plus classe que jamais en veston sans rien en dessous

Catherine St-Laurent est notre étoile du jour!

La comédienne se trouve actuellement à Cannes avec Antoine Olivier Pilon et Noémie Leduc-Vaudry pour présenter la série L’air d’aller, qui est en compétition officielle!

Comme à l'habitude, Catherine St-Laurent a affiché un look impeccable. La vedette était plus classe que jamais dans un tailleur bleu poudre à effet satiné composé d'un veston trompe l'oeil à double boutonnière et d'un pantalon ample. Elle a complété son magnifique style avec des sandales à talon délicates et un superbe sac pochette.

Voici la photo en question ci-dessous :