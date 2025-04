Catherine Proulx-Lemay dévoile de rares photos de son garçon

Catherine Proulx-Lemay a partagé de rares photos de son fils aujourd'hui sur Instagram.

Vous le savez peut-être: l'actrice a longtemps été en couple avec le comédien David Savard et ils ont eu deux garçons ensemble. Et en ce 28 avril, c'est l'anniversaire de leur plus vieux!

Milan a eu 21 ans. Sa célèbre maman a donc eu l'idée de créer un adorable montage photos pour souligner le tout. Voici la publication remplie d'amour de Catherine Proulx-Lemay: