Catherine Brunet réagit à l’annonce du prochain invité d’En direct de l’univers

En ce qui concerne Jean-Michel Anctil, les fans d’En direct de l’univers se souviennent peut-être que c’est à l’émission spéciale du jour de l’an en 2016 qu’il avait eu droit à son moment aux côtés de Julie Perreault, Ricardo Larrivée et Serge Denoncourt!

On le retrouvera maintenant en solo samedi et on a déjà très hâte de découvrir les invités qui viendront s’époumoner pour Jean-Michel Anctil!

