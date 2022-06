Caroline Néron: on copie son pantalon « pyjama » parfait pour le 5 à 7

Caroline Néron nous inspire une fois de plus avec un look d'été parfait!

Cette fois-ci, la star québécoise a porté un pantalon de « pyjama » à fleurs, c'est-à-dire un pantalon tailleur à fleurs en tissu ultra confortable. Le motif fleuri tropical de tons neutres est tout simplement magnifique!

Avec la pièce centrale de son ensemble, Caroline Néron a enfilé un chemisier crème transparent accompagné d'une petite veste à manches longues du même ton.

Le look est complété avec une paire de lunettes solaires noires et une large ceinture à boucle métallique. Voici le look estival de Caroline Néron, à copier pour notre prochain 5 à.7 :