Caroline Néron porte LA couleur de l'été 2022 et c'est magnifique

Magnifique, n'est-ce pas?

On aimerait souligner son maquillage, aussi, qui lui donne un look plus glamour que jamais.

En ce qui concerne les bijoux signés Caroline Néron, la star est de retour et propose de nombreux modèles à la fois tendances, colorés, chics et délicats.

En la suivant sur Instagram, vous aurez des aperçus de ses créations au quotidien!