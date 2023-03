Caroline Néron annonce un grand retour, aujourd'hui sur le Web!

Après deux ans d'attente, la star québécoise remet ENFIN son parfum Pur diamant sur le marché!

Dans une story Instagram, Caroline Néron et sa collègue expliquent qu'elle se font demander chaque jour si ce parfum reviendra. Voilà qui est fait! Et elles le confirment : il sent toujours aussi bon!