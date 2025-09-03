Caroline Dhavernas s’apprête à célébrer un grand moment de sa carrière

Caroline Dhavernas était au micro de Pénélope McQuade, ce matin à ICI Première, afin de parler de sa nouvelle série. L'actrice tient le rôle principal dans Ravages, une dramatique de la plateforme illico+.

L'animatrice de l'émission en a profité pour souligner une grande étape à venir dans la carrière de Caroline Dhavernas: elle célébrera ses 40 ans de carrière l'an prochain!

La vedette, dont les parents sont aussi comédiens, a commencé à pratiquer son métier à l'âge de 8 ans. Elle faisait alors du doublage dans plusieurs émissions.

Voici les confidences de Caroline Dhavernas sur le bonheur de pouvoir continuer à jouer près de 40 ans après ses débuts: