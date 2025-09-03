Caroline Dhavernas s’apprête à célébrer un grand moment de sa carrière

Début du contenu principal.
Caroline Dhavernas était au micro de Pénélope McQuade, ce matin à ICI Première, afin de parler de sa nouvelle série. L'actrice tient le rôle principal dans Ravages, une dramatique de la plateforme illico+.
L'animatrice de l'émission en a profité pour souligner une grande étape à venir dans la carrière de Caroline Dhavernas: elle célébrera ses 40 ans de carrière l'an prochain!
La vedette, dont les parents sont aussi comédiens, a commencé à pratiquer son métier à l'âge de 8 ans. Elle faisait alors du doublage dans plusieurs émissions.
Voici les confidences de Caroline Dhavernas sur le bonheur de pouvoir continuer à jouer près de 40 ans après ses débuts:
«Bien je me sens vraiment chanceuse d'encore aimer ça, d'encore avoir envie de le faire. D'aimer ça de plus en plus. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi, d'avoir plus envie de me laisser improviser une phrase à gauche et à droite quand c'est permis. […] Je me donne plus le droit d'avoir l'air un peu folle, au besoin, ce qui me faisait très peur avant. L'anxiété de performance était officiellement au rendez-vous», affirme la célèbre brunette.
Caroline Dhavernas revient également sur ses premiers tournages et rappelle que la pression sur un enfant acteur est bien présente.
On peut réécouter cette entrevue en entier sur le site d'Ohdio.
En ce qui concerne la série Ravages, voici le synopsis officiel:
La vie de l’avocate Sarah Deléan est bouleversée par la découverte du corps d’une femme. En menant sa propre enquête, elle découvre les activités controversées de Minexore, une puissante société minière canadienne liée au cabinet où elle travaille.
La fiction qui réunit Caroline Dhavernas, Robin Aubert, Sophie Prégent et Benoît Brière est disponible sur illico+.
L'automne dernier, nous avons couvert le tapis rouge de la grande première du long métrage Tous toqués!.
Au cœur de cet événement, une apparition rare a particulièrement attiré l'attention: celle de Caroline Dhavernas accompagnée de ses célèbres parents, Michèle Deslauriers et Sébastien Dhavernas!
Caroline était présente pour soutenir sa maman, qui brille dans le film Tous toqués!.
