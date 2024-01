On connaît ENFIN les 16 candidats de Big Brother Célébrités et on capote!

Eve Salvail est la plus grande top modèle de l'histoire du Québec. Prisée à l'international, elle fût l'une des muses de Jean-Paul Gaultier et a défilé pour tous les grands designers en plus d'être égérie pour Hermes, Moschino et Lancôme. Habituée des couvertures de magazines de mode, son look iconique l'a menée au petit et au grand écran aux États-Unis et en Europe. Aussi DJ et chevalière de l'ordre de la Pléidade, Eve a marqué le monde de la mode et en fera sûrement de même dans la maison de Big Brother.

Éve joue pour la Fondation Ève Salvail