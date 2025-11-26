La magie des Fêtes s’empare de Katherine Levac: «Ça ne peut pas être plus Noël!»

Un calendrier de l’avent original

Étant amoureuses du temps des Fêtes, les deux complices sont d’avis que le Calendrier de l’avent est la définition parfaite de la «magie des Fêtes». Katherine Levac avance que «Ça ne peut pas être plus Noël», puisque «l’esthétique du show n’a pas de bon sens.» C’est vrai que les premières images nous plongent complètement dans l’esprit des Fêtes. Avec Guy Nadon qui s’occupe de la narration, les 24 épisodes sont dignes d’un véritable conte de Noël!

Par ailleurs, il ne sera pas question que de rencontres et de frenchs. C’est aussi l’occasion de découvrir l’ancienne candidate d’Occupation Double sous un nouveau jour. On pourra en apprendre davantage sur la mère de famille qu’elle est, les personnes importantes qui l’entourent, ainsi qu’en savoir plus sur ses plus grandes valeurs.