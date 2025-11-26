La magie des Fêtes s’empare de Katherine Levac: «Ça ne peut pas être plus Noël!»

Début du contenu principal.
Le Calendrier de l’avent de l’ancienne candidate d’Occupation Double Catherine F. débute le 1er décembre sur Crave. Cette téléréalité lui permettra de rencontrer 23 hommes avant de faire son choix, juste à temps pour le 24 décembre. Elle pourra compter sur les conseils de l’humoriste et animatrice Katherine Levac qui l’accompagne durant ses différents rendez-vous. Voici pourquoi c'est l’émission idéale pour se mettre dans l’esprit des Fêtes!
Étant amoureuses du temps des Fêtes, les deux complices sont d’avis que le Calendrier de l’avent est la définition parfaite de la «magie des Fêtes». Katherine Levac avance que «Ça ne peut pas être plus Noël», puisque «l’esthétique du show n’a pas de bon sens.» C’est vrai que les premières images nous plongent complètement dans l’esprit des Fêtes. Avec Guy Nadon qui s’occupe de la narration, les 24 épisodes sont dignes d’un véritable conte de Noël!
Par ailleurs, il ne sera pas question que de rencontres et de frenchs. C’est aussi l’occasion de découvrir l’ancienne candidate d’Occupation Double sous un nouveau jour. On pourra en apprendre davantage sur la mère de famille qu’elle est, les personnes importantes qui l’entourent, ainsi qu’en savoir plus sur ses plus grandes valeurs.
Lorsque nous avions parlé à Catherine de ce nouveau projet lors du lancement de programmation de Bell Média, cet été, elle nous avait confié que «les gars sont comme une voiture, il faut que tu la testes avant de l'acheter.» C’est pourquoi nous avons pris soin de lui demander combien de prétendants ont eu la chance d’obtenir un baiser de sa part lors des tournages? «J'ai essayé plusieurs modèles de voiture», nous a-t-elle répondu en souriant.
Néanmoins, elle estime en avoir embrassé moins d’une douzaine faute de temps: «Ça passe vite quand même. Il fallait en éliminer un chaque jour, fait que je n’avais pas le temps de tous les frencher», explique-t-elle. En outre, tester la «marchandise» a permis à la belle brune de savoir avec qui les baisers étaient plus naturels. Ainsi, ses choix devenaient plus évidents.
La vedette de la téléréalité a bien fait de s’amuser avec plusieurs paires de lèvres selon sa fée marraine, Katherine Levac. Celle qui agit comme conseillère affirme que c’était «vraiment pour aller valider quelque chose pour vrai.»
En plus de déguster votre petit chocolat, tous les jours de décembre, vous pourrez savourer un épisode du Calendrier de l’avent, dès le 1er décembre sur Crave.
