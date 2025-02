Bruny Surin reçoit la Médaille du couronnement du Roi Charles III

«Je suis profondément reconnaissant de recevoir cette médaille du couronnement du Roi Charles III. C’est un honneur immense qui me touche particulièrement. Je tiens à remercier l’honorable Amina Gerba de m’avoir nominé pour ce prestigieux prix. Votre confiance et votre soutien signifient énormément pour moi. Ce prix, je le partage avec toutes les personnes qui ont joué un rôle dans ma vie : ma famille, mes amis, mes mentors, et toutes celles et ceux qui m’ont encouragé et soutenu tout au long de mon parcours. Vous êtes ma source de force et de motivation. Cette reconnaissance me donne encore plus d’énergie pour poursuivre ma mission: encourager, aider et inspirer nos communautés. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur, un monde où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel.», dévoile-t-il.

Une carrière marquée par l’excellence et le leadership

Bruny Surin s’est illustré comme l’un des plus grands sprinteurs de l’histoire du Canada. Il a remporté l’or aux Jeux olympiques avec l’équipe du relais 4 x 100 mètres en 1996 et a décroché à deux reprises le titre de vice-champion du monde du 100 mètres. Son influence dépasse largement le cadre sportif, puisqu’il continue de jouer un rôle de mentor et de leader au sein de la communauté canadienne.

En 2018, il a été nommé chef de mission d’Équipe Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, un rôle qu’il a repris pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Son engagement dans le sport et son dévouement à inspirer la nouvelle génération font de lui une véritable source de motivation pour les jeunes athlètes.