Rupture pour Brigitte Boisjoli et son fiancé

En effet, Brigitte Boisjoli a dévoilé à Showbizz.net être présentement célibataire… «et pas du tout fâchée de son sort sentimental»!

«Je n’ai pas d’amoureux. Je suis très bien. Je suis zen avec ça, chose que j’ai rarement vécue! (rires) Je me sens bien et je trouve que c’est une belle place dans ma vie, de visualiser ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ce que je vaux comme amoureuse et comme femme, aussi. C’est un beau tournant, tout ça!», confie-elle.

Rappelons qu'on avait pu rencontrer le fiancé de Brigitte, Jonathan, sur le tapis rouge de KOOZA du Cirque du soleil, en mai 2022.