Bonsoir bonsoir!: Découvrez les invités du 5 au 8 mai!

Et cette semaine, la liste des invités promet de beaux moments à la télé!

Lundi 5 mai

Une soirée bien remplie avec le comédien Benoît Brière, la fougueuse Mariana Mazza, l’auteur-compositeur-interprète Richard Séguin et l’humoriste Coco Belliveau. Une belle brochette pour commencer la semaine en force!

Mardi 6 mai

Le chef adoré des Québécois Ricardo Larrivée sera de la partie, accompagné de la rockeuse France D’Amour, du comédien et musicien Aliocha Schneider, et de l’entrepreneure Isabèle Chevalier. De la cuisine à la chanson, en passant par les affaires, il y en aura pour tous les goûts!

Mercredi 7 mai

Place à l’humour et aux confidences féminines avec Marie-Lyne Joncas, Kim Lévesque-Lizotte, Véronique Gallo et Patricia Paquin. Une table ronde qui promet d’être aussi drôle qu’émouvante.

Jeudi 8 mai

On termine la semaine en beauté avec la chanteuse Cœur de pirate, l’animatrice Anne-Marie Withenshaw, la légende de la chanson française Serge Lama et la comédienne Eve Landry. Une soirée qui s’annonce tout en musique et en émotions.