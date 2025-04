Bonsoir bonsoir!: Découvrez les invités du 21 au 24 avril!

Et cette semaine, la programmation est particulièrement prometteuse! Voici un aperçu des invités qui passeront sur le plateau:

Lundi 21 avril

On commence la semaine en force avec la toujours hilarante Lise Dion, l’humoriste et papa comblé Phil Roy, la pétillante Sinem Kara, ainsi que le comédien David Savard. Une soirée qui promet humour et confidences!

Mardi 22 avril

Une brochette d’invités des plus éclectiques! Le chanteur Garou, la brillante Catherine Ethier, l’auteur-compositeur-interprète David Thibodeau, la douce Ingrid St-Pierre et l’entrepreneure Karine Joncas seront de la partie. Un bel équilibre entre musique, humour, réflexion et inspiration.

Mercredi 23 avril

La soirée du mercredi s’annonce tout en musique et en émotions. Au menu : la talentueuse Ariane Moffatt, le politicien et économiste Alexandre Aussant, l’humoriste Mario Tessier et l’autrice-compositrice-interprète Stéphanie Boulay.

Jeudi 24 avril

Pour clore la semaine en beauté, Marie-Andrée Labbé (la créatrice de la série Plan B), Anne-Marie Withenshaw, Pascale Renaud-Hébert et Pierre-François Legendre viendront discuter de leurs projets et partager quelques fous rires.